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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seccade' tepkisi: Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seccade' tepkisi: Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Pendik'te düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Kılıçdaroğlu'na yönelik Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.İstismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir." dedi. Erdoğan şunları söyledi:

Afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte, Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Bir damla suya, kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçerin Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz.

Seccade tepkisi

Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir.

4 milyar TL'lik yatırım

Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL.

"Karnemiz ortadadır"

Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok, 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.

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