Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplata yatacak? Ödeme günleri takvimi

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı 2 bin lira oldu. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödenceği tarihi açıkladı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, geçtiğimiz yıl 1100 lira olan emekli maaşı bayram ikramiyesinin yapılan zam sonrasında ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyesine yüzde 82 oranında zam yapıldığı duyurdu. Peki, "Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihi...

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

EYT'lileri de kapsayacak

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

Kimlere bayram ikramiyesi ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.