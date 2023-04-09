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İran, 270 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 4 gemiye el koydu

İran, 270 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 4 gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde 270 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 4 gemiye el koydu.

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İran, Basra Körfezi açıklarında denetimlerini sürdürüyor. İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda Basra Körfezi'nde 270 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 4 gemiye ve akaryakıtlara el konduğunu açıkladı.

Mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi vermeyen Kahramani, “El konulan akaryakıtlar prosedüre uygun olarak petrol ürünleri dağıtım şirketine teslim edilerek yasal dağıtım döngüsüne geri döndürülecektir” dedi.

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