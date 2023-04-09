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13 katlı apartmanın çatısından düştü. Hayatını kaybetti

13 katlı apartmanın çatısından düştü. Hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bastığı tahtanın kırılması sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten beton zemine düşen özel güvenlik görevlisi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde deprem nedeniyle hasar gören 13 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Yunus Günay, malzeme indirmek için apartmanın çatısına çıktı. Bu sırada bastığı tahta, ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Günay, yaklaşık 40 metre yüksekten zemine düştü. Bir süre sonra olay yerine gelen arkadaşı, Günay’ı apartman girişinde yerde hareketsiz şekilde buldu. Arkadaşının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Günay’ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenip gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Günay’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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