Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın gecesi! Aboubakar ve Redmond attı, Kara Kartal seriye bağladı!

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Şenol Güneş ve öğrencileri galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 45+5. dakikada Aboubakar ile 54. dakikada Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek golünü 21. dakikada Bajic attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 55'e yükseltirken Giresunspor, 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Galibiyet serisi 5 maça çıktı

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, geriye kalan maçlarda 5 galibiyet ile 1 beraberlik aldı. Bu sonucun ardından Siyah-beyazlı ekip galibiyet serisini 5 maça, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor karşılaşmasında son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Giresunspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes’in yerine Roman Saiss ve Nathan Redmond'a görev verdi.



Siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısına; Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar 11'i ile çıktı.

Cenk Tosun maça devam edemedi

Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11’de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk’e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes’e bıraktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal’ın ortasında Cenk Tosun’un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.

21. dakikada Mejia’nın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Riad Bajic, Borja Sainz’e pasını aktardı. Sainz’in son çizgiye inerek yaptığı ortada Bajic’in altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

23. dakikada Colley’in ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Aboubakar, rakibini geçerek yaptığı sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic’in hatalı pasını kapan Borja Sainz’in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

30. dakikada Aboubakar’ın ceza sahasına derinlemesine pasında Cenk Tosun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

37. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşta top Alexis Perez’in eline çarparken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat’ın sağından filelere gönderdi. 1-1

42. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Ghezzal’ın, ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında meşin yuvarlak uzak direğe çarparak taca çıktı.

45+5. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Aboukakar’ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Riad Bajic’in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Alexis Perez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

54. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Masuaku’nun pasında topu alan Redmond, ceza sahasına girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

71. dakikada sol tarafta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Alexis Perez'in ceza yayı önünden yaptığı sert şutta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.