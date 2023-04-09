Milletvekili aday listesinde yer almadı! Bakan Koca'dan ilk açıklama geldi: "Tüm gücümüzle çalışacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde aday listesinde yer almadı. Gözlerin çevrildiği Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulandı. Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy listede bulunmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."