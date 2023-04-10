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'Eti gramla, sebzeyi taneyle alın' diyen Zülfü Demirbağ liste dışı kaldı! Vekil maaşı yetmiyordu

'Eti gramla, sebzeyi taneyle alın' diyen Zülfü Demirbağ liste dışı kaldı! Vekil maaşı yetmiyordu

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ 14 Mayıs seçimleri için YSK'ya teslim edilen AK Parti milletvekili aday listesine giremedi. Ekonomik krizin can yaktığı günlerde canlı yayına katılan Demirbağ, "Eti 2 kilo değil, yarım kilo alın, sebzeyi, meyveyi kiloyla değil taneyle alın" tavsiyesinde bulununca büyük tepki çekmişti. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur" diyen Demirbağ, "Millet ittifakını topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım" sözleriyle de gündeme gelmişti.

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14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den listeye giremeyen milletvekilleri arasında yer alan bir isim dikkat ç ekti. Artan gıda fiyatlarına karşı ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara, "Ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Biber alacaksak bir kilo yerine üç tane alırız" diyerek tasarruf önerilerinde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, liste dışı kaldı.

Elazığ'da hiç bir vekil aday gösterilmedi

TBMM'de beş milletvekiliyle temsil edilen Elazığ'da AK Parti'nin mevcut milletvekillerinin hiçbirisi yer almadı. Daha önce yaptığı gaflarla gündeme gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'da bu dönem aday gösterilmediği öğrenildi. Demirbağ, son dönemde yaptığı çıkışlar ve imza attığı gaflarla sık sık gündeme gelmişti. 

Eti yarım kilo, sebzeyi taneyle alın...

Zülfü Demirbağ, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşa şu tavsiyeyi vermişti: “Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya. Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza…"

Komünistlerde zaten namus anlayışı yoktur

Zülfü Demirbağ katıldğı bir başka canlı yayında da "Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” deyip eklemişti: "Millet ittifakını topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım." AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bir programda ise milletvekili maaşlarından yakınış ve şu sözleri kullanmıştı:

Milletvekili maaşının azlığından yakındı

Zülfü Demirbağ son olarak, “Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor. Şu anda utanıyorum ki, bir danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Çok zor" sözleriyle gündem olmuştu. 

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