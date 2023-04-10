İbrahim Tatlıses 5. kez AK Parti'den şansını denedi yine aday gösterilmedi!

İbrahim Tatlıses bu sefer de milletvekili adayı olamadı. AK Parti'ye dört kez milletvekili adaylık başvurusu yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs seçimleri öncesi 5. kez AK Parti'nin aday listesinde yer almadı.