İbrahim Tatlıses 5. kez AK Parti'den şansını denedi yine aday gösterilmedi!
AK Parti'den milletvekili adaylık başvurusu 4 kez sonuçsuz kalan İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs seçimleri için yine AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Ancak İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi...
İbrahim Tatlıses bu sefer de milletvekili adayı olamadı. AK Parti'ye dört kez milletvekili adaylık başvurusu yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs seçimleri öncesi 5. kez AK Parti'nin aday listesinde yer almadı.
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu.
İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvurusu yapmıştı. AK Parti milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer alırken Tatlıses aday listelerinde yer almadı.
AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde yer alan isimler arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Şanlıurfa milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün danışmanı Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve diğer isimler yer aldı.