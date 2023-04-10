Karısı İYİ Parti'den kocası CHP'den İstanbul milletvekili adayı! Erdoğan Toprak ve Ece Güner...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarından Erdoğan Toprak, CHP'den, eşi avukat Ece Güner Toprak ise İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olarak listelere girdi. Karı kocanın seçilebilecek yerden aday gösterilmeleri Millet İttifakı'nın iki ortağının tabanında rahatsızlık yarattı.

Abone ol

Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı CHP ile İYİ Parti'nin Erdoğan Toprak ve ve Güner Toprak çiftini İstanbul'dan seçilebilecek sıralardan aday göstermeleri kafa karıştırdı. İYİ Parti ve CHP arasında nasıl bir pazarlık döndü? İşte kulislerde konuşulan iddialar...

İstanbul'dan seçilebilecek yerlerdeler

Millet İttifakı'nda Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.

Kulislerde konuşulan iddialara göre Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner Toprak'ı CHP listelerine yazdıramadı. Rotayı İYİ Parti'ye çeviren, Erdoğan Toprak eşini aday göstertti.

Berna Sukas iddiası...

Kulislere göre; İYİ Parti'nin bu "iyiliği" karşılıksız kalmadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı yapıldı.

Daha önce; CHP'den zehir zemberek sözlerle ayrılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, kayırmacı siyaset anlayışına, "Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar!" diyerek tepki gösterdi. Mustafa Kemal Çiçek, "İyi Partinin İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş yapmışlar! Reziller…!"