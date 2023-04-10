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Akhisar'da futbolculara tekme, tokat saldırı! Sandalyeler havada uçuştu, taraftarlar ortalığı birbirine kattı

TFF 2.Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Balıkesirspor deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte düşme potasındaki en yakın takipçisi olan Uşakspor'la aradaki puan farkı 5'e yükseldi. Dönüş yolunda Akhisar'da mola veren Balıkesir kafilesi restoranda yemek yedikleri sırada taraftarlar tarafından saldırıya uğradı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Balıkesir taraftarı ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar...

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Balıkesirspor, bugün deplasmanda Uşakspor’a 2-0 mağlup oldu. Balıkesirspor’da, bu skorun ardından düşme potasındaki en yakın takipçisi olan Uşakspor’la aradaki puan farkı 5’e yükseldi.

Yemek molası verdiler

Maçın ardından Balıkesirsporlu taraftarlar takımlarına büyük tepki gösterdi. Bu gerginliğin ardından Balıkesirspor kafilesi deplasman dönüşü Akhisar’daki bir restoranda yemek molası verdi.

Tekme, tokat ve sandalye...

Kafileyi takip ederek Balıkesir’e dönmekte olan taraftarlar da aynı tesislerde durdu. İddiaya göre bu sırada taraftarların futbolculara tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular ile taraftarlar tekme tokat birbirine girdi. Bir taraftarın futbolculara sandalye attığı da görüldü.

İki gruptan da yaralananlar oldu. Dinlenme tesisinde maddi hasar meydana geldi. Futbolculardan bazılarının kafileyi terk ettiği öğrenildi. Olaylarla ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kulüpten kınama!

Öte yandan Balıkesirspor Kulübü yapılan saldırıyı kınayan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Köfteci Ramiz’de yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.

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