Candan Erçetin CHP'de aday gösterilmedi! Hemşerileri isyan çıkarmıştı...

CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında ünlü sanatçı Candan Erçetin de yer almıştı. Ancak Candan Erçetin aday listesine giremedi. Erçetin'in memleketi Kırklareli'ni istediği ancak Kırklareli teşkilatının Ankara'ya isyan ettiği ortaya çıkmıştı.