Uğur Dündar'dan CHP'ye Sadullah Ergin tepkisi

FETÖ kumpasları döneminde Adalat Bakanı olan Sadullah Ergin'i CHP'nin aday göstermesine tepki gösteren Uğur Dürdar, "Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" dedi.

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14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili adayları kesinleştirilerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Siyasi partilerin milletvekilleri adayları netleşti.

CHP'nin YSK'ye teslim ettiği listede eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi üzerinden CHP Ankara 1. bölgeden 4. sırada milletvekili adayı olarak gösterildi.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Ergin'in aday gösterilmesine tepki gösterdi. Dündar, yaptığı paylaşımda, "Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.