10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023-güncel liste

Nisan ayının ortalarına gelirken birçok vatandaş evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor. nisan ayında evde bakım maaşı alana çifte maaş var. Hem 4.337 lira ödenecek hem de 2 bin lira bayram ikramiyesi. Peki evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? 10 Nisan Pazartesi hangi illerde evde bakım parası yattı?

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Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 10 Nisan Pazartesi günü hangi illerde yattı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nisan ayının ortalarına gelirken evde bakım maaşları da gündemde. Ocak ayında son zamla birlikte 4.337 lira olan evde bakım maaşları nisan ayınde erken ödenecek. Normal takvimde her ayın 15'i ile 30'u arasında ödenen evde bakım maaşları Ramazan bayramından önce hesaplara yatacak.

Evde bakım maaşı alana bu sene yeni bir müjde daha var. Evde bakım maaşı alanlar ayrıca bayram ikramiyesi de alacaklar.

Evde bakım maaşlarının ve ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler banka hesabının dışında e devlet üzerinden ya da PTT şubelerinden de sorgulanabilir.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.