Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz

BURSA İNEGÖL'de sürücüler, uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar, Polis Haftası'nı kutladılar.Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında sürücüler, uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar.
Burak Oynalı adlı vatandaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında İnegöl'de uygulama yapan polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi.
Pasta alan sürücü, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekiplerine yöneldi. Sürücü, polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı. Şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp teşekkür ettiler.