Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nereli? AK Parti adayı Bahadır Yenişehirlioğlu kitapları

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı olan isimlerden biri de oyuncu ve yazar olan Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Asıl mesleği avukatlık olan Bahadır Yenişehirlioğlu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinide rol almıştı.

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Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli oldu. AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. listede göze çarpan isimlerden biri de sevilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Daha önce Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisinde Derviş rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. bölgeden milletvekili adayı oldu. Bu gelişmenin ardından Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hayatı da merak edildi. Aynı zamanda yazar olan Bahadır Yenişehirlioğlu 61 yaşında ve aslen Manisa Akhisarlı. Canan Yenişehirlioğlu ile evli olan ünlü oyuncu aslında hukuk mezunu ve asıl mesleği avukatlık. İşte Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında merak edilenler...

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa / Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur.

2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.