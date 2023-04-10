BIST 4.925
DOLAR 19,26
EURO 21,02
ALTIN 1.235,01
HABER /  GÜNCEL

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, aday mı? Mal varlığı ve eğitimi gündemde

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, aday mı? Mal varlığı ve eğitimi gündemde

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Lİstede adı en çok merak edilen isimlerden biri Zehra Taşkesenlioğlu oldu. Sedat Peker'in iddialarının ardından Zehra Taşkesenlioğlu liste dışı kaldı. Peki kimdir Zehra Taşkesenlioğlu, aslen nereli, eşi kimdir?

Abone ol

Seçime artık 35 günden az bir zaman kala AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Listede olan isimler kadar olmayanlar da merak edildi. Bunlardan biri de Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu oldu. Sedat Peker'in iddialarının ve ifşalarının ardından Zehra Taşkesenlioğlu AK Parti'de liste dışı kaldı. Sedat Peker'in ifşalarının ardından Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban gözaltına alınmıştı. 

Şu an 50 yaşında olan  Zehra Taşkesenlioğlu aslen Erzurumludur. Aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da kardeşidir. 

Sedat Peker ne demişti?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker'in hakkında milyonlarca dolarlık rüşvet iddiaları ortaya attığı Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban, hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve gözaltı sonrası tutuklanmıştı. Ancak Ban, iddialar gerekçesiyle değil, Taşkesenlioğlu'nun videosunu Sedat Peker'e gönderdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Ekonomist; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesinde İktisat, Bahçeşehir Üniversitesinde Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. ABD'de başladığı doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?

Siyasi hayatına 1992 yılında Refah Partisinde başlayarak, AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti. Bölgesel kalkınma, göç ve göç yönetimi, enerji politikası alanında çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi yayımlandı.

ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Fas, Cezayir, Belçika, Macaristan, Bosna Hersek, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Sudan'da birçok eğitim ve projede yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ATM'ye kartını kaptıranlar, bu habere dikkat
ATM'ye kartını kaptıranlar, bu habere dikkat
11 Nisan Dünya Parkinson Günü
11 Nisan Dünya Parkinson Günü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
YSK'ya verilen aday listeleri gündem oldu iki parti siyasi geleceklerini imha etti
YSK'ya verilen aday listeleri gündem oldu iki parti siyasi geleceklerini imha etti
10 Nisan altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu beklenen düşüş başladı altın fiyatları fırlayacak
10 Nisan altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu beklenen düşüş başladı altın fiyatları fırlayacak
Osman Gökçek kimdir, nereden aday oldu? Osman Gökçek evli mi?
Osman Gökçek kimdir, nereden aday oldu? Osman Gökçek evli mi?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı. İşte ayrıntılar
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı. İşte ayrıntılar
Akdeniz’de 400 düzensiz göçmen kurtarılmayı bekliyor
Akdeniz’de 400 düzensiz göçmen kurtarılmayı bekliyor
Suriyeli muhalif ve Kandil'deki PKK'lı kaç konteyner muz yer?
Suriyeli muhalif ve Kandil'deki PKK'lı kaç konteyner muz yer?
Kütahya, Bursa ve Çanakkale’de eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
Kütahya, Bursa ve Çanakkale’de eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nereli? AK Parti adayı Bahadır Yenişehirlioğlu kitapları
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nereli? AK Parti adayı Bahadır Yenişehirlioğlu kitapları
CHP aday listelerine giremeyen Romanlar, eylem yaptı
CHP aday listelerine giremeyen Romanlar, eylem yaptı