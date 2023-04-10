YSK'ya verilen aday listeleri gündem oldu iki parti siyasi geleceklerini imha etti

CHP amblemi altında birkaç vekil karşılığında seçime girecek olan Deva ve Gelecek partileri, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın hedefinde. Ünal, AK Parti'den ayrıldıktan sonra özgün politika geliştirmemekle eleştirdiği iki parti için "Seçimi olmasa da süreci kazanan Kılıçdaroğlu oldu; kaybeden ise Gelecek ve Deva oldu." ifadelerini kullandı.

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14 Mayıs seçimlerinde partilerin YSK'ya sunulan aday listelerin gündem oldu. CHP'nin aday listesinde DEVA ve Gelecek Partilerine ayrılan kontenjan tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem metin yazarı olan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bu iki partinin 2018 seçimleri sonrası kurulan bu iki partinin fırsatı kaçırdığı görüşünde.

Kimlik oluşturamadılar

Deva ve Gelecek Partisi'nin durumunu değerlendirdiği yazısında ortaya çıkan muhalefet boşluğunu doldurması beklenen partiler için "Ünal, Her iki parti de en başta özgün bir kimlik oluşturmakta başarısız oldular." diye yazdı.

Cevap üretemediler

"Kimi zaman sağcı, kimi zaman solcu, çokça liberal, epeyce de Kemalist oldular. “Bu partilere neden oy vermeliyim” temel sorusuna bir cevap üretemediler." diyen Ünal, iktidara yöneltebilecekleri epeyce soru varken, sabun köpüğü gündem girdabından çıkamadıklarını savundu.

Bulundukları ittifakta "suç ortağı" olarak görülüyorlar

Geçmişte AK Parti kadroları içinde yer almış olmalarından dolayı, hitap etmeye çalıştıkları kitle tarafından “suç ortağı” olmakla itham edildiğine dikkat çeken Ünal, yazısını bu ifadelerle tamamladı:

"Tek başına bu bile, yanlış kitleye hitap ettiklerini göstermiyor mu? Sağlam bir düşünsel altyapı ve özgün politikaları olsaydı, kimin ne dediğini umursamadan özgüvenle yürürler ve beğeni de toplarlardı.

Geleceklerini imha ettiler

Her iki parti de bugün CHP ile milletvekili pazarlığı yapan, CHP listelerinden birkaç vekillik koparabilen, ama karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu’na meşruiyet sunan; bu halleriyle de siyasi geleceklerini imha eden partilere dönüştüler.

Seçimi olmasa da süreci kazanan Kılıçdaroğlu oldu; kaybeden ise Gelecek ve Deva oldu.

Oysa Erbakan ve Erdoğan’dan en başta öğrenilmesi gereken şuydu: İntikam hırsıyla hareket ederseniz, mücadeleniz sağlıklı da olmaz, uzun soluklu da olmaz. Özellikle Erdoğan’ı zirveye taşıyan ve orada tutan anlayış bu değil midir?