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Ahmet Hakan CHP'lilere saydırdı! Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız...

Ahmet Hakan CHP'lilere saydırdı! Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız...

CHP'de Millet İttifakı ortağı 4 partiden isimlerin listelere alınmasına bazı CHP'li isimler tepki gösterdi. Ahmet Hakan da o CHP'lilere tepki gösterdi...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı partilerine 20'si garanti görünen 40 kişilik kontenjanın ayrıldığı CHP aday listesine tepki gösterenlere  "E ne bekliyordunuz ki?" diye sordu.  İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

Eski AK Partililerin dolmasına içerliyorlar

"Sadullah Ergin’in CHP’den aday gösterilmesine bozuluyorlar. CHP listelerinin, eski AK Partililerle doldurulmasına içerliyorlar. Saadet Partilileri CHP listesinde görünce bir hoş oluyorlar. Davutoğlu’nun, Babacan’ın aday gösterdiği isimlere şiddetle itiraz ediyorlar.

Bozulanlara, içerleyenlere, bir hoş olanlara, itiraz edenlere sesleniyorum:

İttifak yapınca iyiydiler de...

Böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Ta en baştan bu isimlerin partinizin listelerinden aday gösterileceği belli değil miydi? İttifak yapınca iyiydiler de aday gösterilince mi kötü oldular?

E hani birleşe birleşe kazanacaktınız? E hani tarihin en büyük ittifakını yapmıştınız? E hani farklılıkları bir araya getirmiştiniz?

Vallahi iflah olmazsınız. Vallahi karmaşıksınız. Vallahi bir tuhafsınız."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın...

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