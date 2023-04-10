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10 Nisan 2023 haftanın ilk işlem gününde piyasalar! Dolar ve Euro ne kadar son durum

10 Nisan 2023 haftanın ilk işlem gününde piyasalar! Dolar ve Euro ne kadar son durum

10 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar? Euro'da düşüş dolarda yükseliş var. Yatırımcı dolar ne kadar euro ne kadar merak ediyor... İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalar...

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İstanbul Kapalıçarşı'da 19,25 liradan alınan dolar 19,2520 liradan, 20,9820 liradan alınan euro ise 20,9840 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,25 liradan, euro ise 21,00 liradan satılmıştı.

Dolar yükseliyor

Dolar endeksi tarım dışı istihdamın beklentilere yakın gelmesiyle birlikte yükseliş gösteriyor. ABD’de iş gücü piyasasında soğuma olmadığını gösteren kritik veri sonrası ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs ayında politika faizinde artışı gidebilir. Piyasalar Fed’in mayısta 25 baz puan faiz artırma ihtimalini fiyatlıyor. 14 Mayıs’taki seçim sonrası dolarda yükseliş olacağı tahmin ediliyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,32, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.  

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %3,27, mevduat faizi (brüt) %1,04, Amerikan Doları %0,38 ve Euro %0,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,62 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

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