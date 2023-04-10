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HABER /  EKONOMİ

10 Nisan 2023 kripto para piyasasında son durum! Bitcoin, Ethereum...

10 Nisan 2023 kripto para piyasasında son durum! Bitcoin, Ethereum...

Bitcoin (BTC) yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 10 Nisan 2023 kripto para piyasasında neler oluyor? Altcoinler'de son durum ne? Kripto para piyasasında son gelişmeler...

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10 Nisan 2023 Bitcoin/USDT  28.304 dolardan, Türk lirası karşısında ise 563.758 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH)  1.861, Cardano (ADA)0,388, Polygon (MATIC) 1,10, Dogecoin (DOGE) %1,7 artışla 0,0831  dolar civarlarında bulunuyor.

Binance’de işlemler durdu

Binance, platformun vadeli işlemler kolu Binance Futures kullanıcılarını etkileyen ve işlem yapılmasını engelleyen bazı sorunlar tespit edildiğini bildirdi.

Bitcoin küresel ekonomiye zarar veriyor iddiası

Kripto para destekçileri Bitcoin’in küresel refaha katkı sunduğunu savunsa da ekonomistler aynı şeyi düşünmüyor. Insider’ın haberine göre Wermuth’un Baş Ekonomisti ve Ortağı Dieter Wermuth “Bitcoin’deki aktiviteler negatif toplamlı bir oyundur. Kripto olmasaydı ekonomi çok daha iyi durumda olurdu. Harcamalar ve yatırım için çok daha fazla para olurdu” dedi.

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