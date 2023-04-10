Otobüs jandarma aracına ve minibüse çarptı: 14 yaralı

Eskişehir’de yolcu otobüsü jandarma araç ve minibüse çarptı. 12’si jandarma olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır.

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Eskişehir-Seyitgazi yolunda direksiyon hakimiyeti kaybeden yolcu otobüsünün çarptığı jandarma aracı ve minibüs hurdaya dönerken, olayda 12’si jandarma personeli toplam 14 kişi yaralanırken, 2 vatandaşın ise durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir - Seyitgazi yolunda meydana geldi. Antalya’dan Bursa yönüne gitmekte olan Adem D., yönetimindeki 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü, Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında, otobüs yolda savrulmaya başlayarak, ilk olarak Seyitgazi ilçesi istikametine seyreden 26 JAA 036 plakalı Jandarma minibüsüne çarptı. Jandarma aracını şarampole doğru sürükledikten sonra savrulmaya devam eden otobüs, kazayı görüp duran Ali Sert yönetimindeki 26 GA 606 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Otobüsün çarptığı iki minibüs ağır hasar alırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hasarlı araçlar içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında çıkarıldı. Kazada 12 jandarma personeli olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar şehir merkezinde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralananların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Asıl yaralananlar jandarma aracındakiler oldu”

Kazanın karıştığı yolcu otobüsünde seyahat eden Halit Pelet, “Otobüs yukardan gelirken sallanmaya başladı. Sallantıdan sonra önce jandarma ve diğer minibüse çarptı. Kaza çok kısa sürede oldu. Yolcu otobüsü doluydu ancak çok yaralanan olmadı. Asıl yaralananlar jandarma aracındakiler oldu” diyerek olay anını anlattı.