BIST 5.025
DOLAR 19,26
EURO 21,01
ALTIN 1.238,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye bilek güreşi şampiyonu Bayburt’tan çıktı

Türkiye bilek güreşi şampiyonu Bayburt’tan çıktı

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası genç erkeklerde Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Buğrahan Karasapan, 65 kiloda sağ kol Türkiye birincisi, sol kol Türkiye ikincisi olarak altın ve gümüş madalya kazandı.

Abone ol

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası genç erkeklerde Bayburt'u temsil eden Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Buğrahan Karasapan, 65 kiloda sağ kol Türkiye birincisi, sol kol Türkiye ikincisi olarak altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hamdullah Çakır ise aynı turnuvada 60 kiloda sağ kol Türkiye dördüncüsü olarak müsabakayı tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında Bayburt'u temsil eden öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
10 Nisan 2023 haftanın ilk işlem gününde piyasalar! Dolar ve Euro ne kadar son durum
10 Nisan 2023 haftanın ilk işlem gününde piyasalar! Dolar ve Euro ne kadar son durum
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısında artış var
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısında artış var
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Yurtta hava durumu. Şemsiyesiz dışarı adım atmayın
Yurtta hava durumu. Şemsiyesiz dışarı adım atmayın
Ahmet Hakan CHP'lilere saydırdı! Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız...
Ahmet Hakan CHP'lilere saydırdı! Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız...
Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, aday mı? Mal varlığı ve eğitimi gündemde
Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, aday mı? Mal varlığı ve eğitimi gündemde
ATM'ye kartını kaptıranlar, bu habere dikkat
ATM'ye kartını kaptıranlar, bu habere dikkat
11 Nisan Dünya Parkinson Günü
11 Nisan Dünya Parkinson Günü
YSK'ya verilen aday listeleri gündem oldu iki parti siyasi geleceklerini imha etti
YSK'ya verilen aday listeleri gündem oldu iki parti siyasi geleceklerini imha etti
10 Nisan altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu beklenen düşüş başladı altın fiyatları fırlayacak
10 Nisan altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu beklenen düşüş başladı altın fiyatları fırlayacak
Osman Gökçek kimdir, nereden aday oldu? Osman Gökçek evli mi?
Osman Gökçek kimdir, nereden aday oldu? Osman Gökçek evli mi?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı. İşte ayrıntılar
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı. İşte ayrıntılar