BIST 5.025
DOLAR 19,26
EURO 21,01
ALTIN 1.238,51
HABER /  POLİTİKA

İyi Parti’nin oy oranı nereye kadar düştü? Hacı Yakışıklı anket sonuçlarını paylaştı

Seçim öncesinde anket sonuçları havada uçuşuyor. TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, bu anketlerden yola çıkarak, İYİ Parti'nin oy oranını köşesine taşıdı. Meral Akşener'in seçim 2023 öncesinde sıkıntı yaşadığını okurlarıyla paylaşan Hacı Yakışıklı yazısına şöyle devam ediyor.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerine doğru anket sonuçları peş peşe açıklanıyor. En çarpıcı gelişme ise İYİ Parti'nin oy oranlarındaki düşüş oldu. Bir dönem yüzde 15'lere dayandığı iddia edilen oy oranlarının, yüzde 6'lara kadar gerilemiş olması deprem etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmesiyle başlayan erimeyi, son olarak partide temayül yoklaması krizinin tetiklediği iddia ediliyor.

Akşener'in danışmanı Aytun Çıray'ın adaylıktan çekilirken yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırdı. Yaşanan gelişmeleri tv100 yazarı Hacı Yakışıklı yazısında değerlendirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedef hastalarına, ev yoğurdu ve Akdeniz tipi beslenme tavsiyesi
Sedef hastalarına, ev yoğurdu ve Akdeniz tipi beslenme tavsiyesi
Süleyman Şenol kimdir, neden istifa etti? İyi Parti Konya 5. sırayı beğenmedi gitti
Süleyman Şenol kimdir, neden istifa etti? İyi Parti Konya 5. sırayı beğenmedi gitti
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
İlk emekli maaşını bile çekemeden 'Polis Bayramı'nda hayatını kaybetti
İlk emekli maaşını bile çekemeden 'Polis Bayramı'nda hayatını kaybetti
10 Nisan 2023 kripto para piyasasında son durum! Bitcoin, Ethereum...
10 Nisan 2023 kripto para piyasasında son durum! Bitcoin, Ethereum...
Otobüs jandarma aracına ve minibüse çarptı: 14 yaralı
Otobüs jandarma aracına ve minibüse çarptı: 14 yaralı
Cari denge Şubat ayında 8,78 milyar dolar açık verdi
Cari denge Şubat ayında 8,78 milyar dolar açık verdi
Türkiye bilek güreşi şampiyonu Bayburt’tan çıktı
Türkiye bilek güreşi şampiyonu Bayburt’tan çıktı
10 Nisan 2023 haftanın ilk işlem gününde piyasalar! Dolar ve Euro ne kadar son durum
10 Nisan 2023 haftanın ilk işlem gününde piyasalar! Dolar ve Euro ne kadar son durum
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısında artış var
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısında artış var
Yurtta hava durumu. Şemsiyesiz dışarı adım atmayın
Yurtta hava durumu. Şemsiyesiz dışarı adım atmayın
Ahmet Hakan CHP'lilere saydırdı! Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız...
Ahmet Hakan CHP'lilere saydırdı! Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız...