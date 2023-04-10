İyi Parti’nin oy oranı nereye kadar düştü? Hacı Yakışıklı anket sonuçlarını paylaştı

Seçim öncesinde anket sonuçları havada uçuşuyor. TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, bu anketlerden yola çıkarak, İYİ Parti'nin oy oranını köşesine taşıdı. Meral Akşener'in seçim 2023 öncesinde sıkıntı yaşadığını okurlarıyla paylaşan Hacı Yakışıklı yazısına şöyle devam ediyor.

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14 Mayıs seçimlerine doğru anket sonuçları peş peşe açıklanıyor. En çarpıcı gelişme ise İYİ Parti'nin oy oranlarındaki düşüş oldu. Bir dönem yüzde 15'lere dayandığı iddia edilen oy oranlarının, yüzde 6'lara kadar gerilemiş olması deprem etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmesiyle başlayan erimeyi, son olarak partide temayül yoklaması krizinin tetiklediği iddia ediliyor.

Akşener'in danışmanı Aytun Çıray'ın adaylıktan çekilirken yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırdı. Yaşanan gelişmeleri tv100 yazarı Hacı Yakışıklı yazısında değerlendirdi.