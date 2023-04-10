AK Parti'de 3 isim vekillik bayrağını babalarından devraldı! Arınç, Gökçek ve Şahin yeniden...

AK Parti'nin tanınmış isimleri Bülent Arınç, Melih Gökçek ve Mehmet Ali Şahin, milletvekili adayı değiller ancak onların çocukları milletvekili adayı olarak AK Parti listelerinden seçilecek yerlere yerleştiler. Mücahit Arınç ikinci kez milletvekili olmaya çok yakınken, Osman Gökçek ve Cem Şahin ilk kez milletvekili adayı oldu...

Abone ol

14 Mayıs seçimi için AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kilitlenirken, partilerin milletvekili aday listelerinden dikkat çeken ayrıntılar çakmaya başladı. AK Parti'nin ağır toplarından bazıları listelerde yer almasa da onların yerine çocukları listeye girdi. İşte o isimler...

Mehmet Ali Şahin yerine oğlu Cem Şahin

Bu isimlerden biri 24. Dönem TBMM Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin oldu. AK Parti'de Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan Cem Şahin, Karabük'ten listeye girerek AK Parti Karabük 1. Sıra adayı oldu.

Mücahit Arınç ikinci kez Meclis'e girmek üzere

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'ın da ikinci kez Meclis'e girmek üzere. Geçtiğimiz dönem İstanbul 3.Bölge milletvekilliği yapan Mücahit Arınç bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu.

Osman Gökçek Ankara 5. sıra adayı

1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ise Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday oldu.