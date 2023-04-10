Yücel Arzen kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Yücel Arzen şarkıları, nereden aday?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday listesinde yerini alan isimlerden biri de Ayasofya şarkısı ile gündem olan müzisyen ve piyanist Yücel Arzen oldu. Peki kimdir Yücel Arzen, kaç yaşında, aslen nereli? Yücel Arzen eşi kimdir?

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Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli oldu. AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. AK Parti listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanırken, listede dikkat çeken isimlerden biri de Yücel Arzen oldu. Müzisyen ve piyanist olarak adını duyuran ve Ayasofya şarkısıyla gündeme gelen Yücel Arzen'in hayatı bu gelişmenin ardından merak edildi. 1996 yılında yazar olan Ayla Hacıoğulları ile evlenen Yücel Arzen'nin bilinen bir çocuğu yoktur fakat birçok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı.

Yücel Arzen kimdir, İstanbul 3. bölgeden aday oldu

Sayısız eserin bestesini üstlenmiş ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday listesinde gösterildi. Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından söz ve müziği Yücel Arzen’e ait 'Ayasofya' isimli eser Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak sanatçılar tarafından seslendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, klibi sosyal medya hesabından “Ayasofya...Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...” ifadeleri ile paylaşmıştı.



Yücel Arzen kimdir?

1970 yılında Adana'da doğan Yücel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazandı. Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri'ye piyano ve bağlama çalmıştır. 150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan gibi isimler tarafından yorumlandı. Yücel Arzen’in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.

2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan 'Şiir Şehir İstanbul' adlı eserin müziklerini yazdı. Eserleri Fatih Akın’ın Duvara Karşı, İstanbul Hatırası ve Ömer Vargı’nın İnşaat adlı filmlerinde seslendirildi.

Başta ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’ın 'Güllü' adlı oyunundan hareketle Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikal olmak üzere birçok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı. 2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan 'İstasyon Şefi, Eliyle' adlı albümün müziklerini besteledi.

2008 yılında Devrim Gürenç ile birlikte çıkardığı ‘Bir Aşk On Şarkı’ adlı albümde Yarim Yarim, İki Alyans ve Yalancı Bahar eserleri bulunuyor. Alişan’ın seslendirdiği Ah Le Yar şarkısının söz ve müziği de Yücel Arzen’e aittir.