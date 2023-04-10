Aday listesinde yer bulamadı CHP'den istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi, Kocaeli Milletvekili aday adayı olan Ömer Faruk Başaran, aday listesinde yer bulamamasının ardından, CHP üyeliğinden istifa etti.

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14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kala siyasette hareketli dakikalar yaşanıyor.

Büyük Türkiye Hareketi Lideri Ömer Faruk Başaran Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili aday adayı olmuştu. Aday listesinde yer bulamayan Başaran, aldığı kararla CHP üyeliğinden istifa etti.

Parti kurarak yollarına devam edeceklerini açıklayan Başaran, “Hayır dediler diye hayırlı yolumuzdan vazgeçecek değiliz. Zaten yol haritamızda bir seçenekti. Bizim asıl olan planımız büyük Türkiye Hareketi’ni partileştirmektir. İlk seçimlerde rekor bir oy alacağımızdan eminiz. Büyük Türkiye Hareketi olarak bu seçimlerle birlikte partileşme sürecimiz başlamıştır. Ya yeni bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol yapacağız demiştim. Büyük Türkiye Hareketi yeni ve çok sağlam bir parti olacak” dedi.