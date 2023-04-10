Dehşeti yaşadı! Yangın sırasında oldu çatı havaya uçtu

KIRIKKALE’de bir evde çıkan yangın sırasında piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İlker Murat A. (33) isimli vatandaşın kaldığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, mutfaktaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu. Patlayan piknik tüpü çatıyı havaya uçurdu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker Murat A.,hastaneye kaldırıldı. Yüzünde 1. derece yanık olduğu öğrenilen İlker Murat A. tedavi altına alındı. Evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.