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14 Mayıs seçimlerinin en şanslı ismi Ahmet Hakan 'dertsiz tasasız oh mis' dedi o kişiyi açıkladı

14 Mayıs seçimlerinin en şanslı ismi Ahmet Hakan 'dertsiz tasasız oh mis' dedi o kişiyi açıkladı

YSK'ya sunulan aday listeleri siyasi partilerde huzursuzluklara yol açanken, sürecin en karlı partisi Demokrat Parti oldu. Ahmet Hakan, oyu olmamasına rağmen 1 vekil ve cumhurbaşkanı yardımcılığı kazanmaya garantileyen Gültekin Uysal'ın şansını yazdı.

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Siyasi partiler aday listelerini YSK'yü dün teslim etti. Yerlerini beğenmeyenler isyan bayrağı açtı, diğer partilere ayrılan kontenjanlar, özellikle CHP teşkilatlarında huzursuzluğa yol açtı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, milletvekili aday listelerini değerlendirdi.

"Allah hepimize Gültekin Uysal rahatlığı versin"

Anket sonuçlarında yüzde 0.5 ortalamasında görünen Demokrat Parti'nin TBMM'ye CHP listelerinden vekil sokmasının yanı sıra genel başkanı Gültekin Uysal da cumhurbaşkanı yardımcısı olması Hakan'ın gündeminde.  Seçimlerin en karlı ismi Gültekin Uysal için yazar şu ifadelere yer verdi: 

"Düşünsenize: Esaslı bir oyun yok, yaslandığın esaslı bir taban yok, maraza çıkaracak teşkilatın yok. Sıfır kargaşa. Etrafında toplanmış birkaç arkadaşını CHP’den aday gösteriyorsun, kendin de cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın. Ağrısız sızısız. Dertsiz tasasız. Oh mis. Burcu nedir acaba Gültekin Uysal’ın? Bu şans nereden kaynaklanmaktadır?"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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