Tosuncuk'un sağ kolu Osman Naim Kaya adliyeye sevk edildi ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan Osman Naim Kaya Türkiye'ye iadesinin kabul edilmesinin ardından Brezilya'dan havalanan tarifeli uçakla Cumartesi günü İstanbul'a getirilmişti.

Buradan emniyete götürülen Kaya'nın ifadesi alındı. İfadesinde Mehmet Aydın'la sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını söylediği öğrenilen Kaya'nın suçlamaları kabul etmediği bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemleri biten Kaya, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım"

Kaya ifadesinde şunları söyledi:

"Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım." dedi.

Çiftlik Bank kurulduğu tarihte Uruguay'da olduğunu söyleyen Kaya, bitcoin cihazlarını bilmediğini de dile getirdi. Aydın'ın insanları dolandırdığı paralarla herhangi bir alakasının olmadığını iddia eden Kaya, şöyle devam etti:

"Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum."