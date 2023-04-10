BIST 4.925
DOLAR 19,26
EURO 21,00
ALTIN 1.235,30

Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı yarışmacıyı kovdu yeni bölüm fragmanı olay

|
Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı yarışmacıyı kovdu yeni bölüm fragmanı olay

Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciyi büyük merak sardı. Fragmana göre, "Survivor'da çok nadir görülecek bir şey" yaşandı. Bu duruma neden olan yarışmacının da diskalifiye edildiği düşünülüyor. Acun Ilıcalı'nın o yarışmacıya yönelik sert sözleri dikkat çekti. Acun resmen yarışmacıyı kovdu. İşte haberin ayrıntıları...

Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı yarışmacıyı kovdu yeni bölüm fragmanı olay

Survivor'da diskalifiye şoku yaşanıyor. Son bölümün ardından yayınlanan Survivor 2023'ün yeni bölüm fragmanı geceye damga vurdu. 

17
Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı yarışmacıyı kovdu yeni bölüm fragmanı olay

Acun Ilıcalı büyük kızgınlıkla bir yarışmacıya dönerek hemen konseyi terk etmesini söyledi. Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacısına tepkisi gündem oldu.

27
Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı yarışmacıyı kovdu yeni bölüm fragmanı olay

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" diyen Acun Ilıcalı "Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay" ifadelerini kullandı.

37
Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı yarışmacıyı kovdu yeni bölüm fragmanı olay

Açıklamasının devamında "Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?" diyerek yarışmacıyı ikaz eden Acun Ilıcalı, öz eleştiride bulundu:

47