Survivor'da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı yarışmacıyı kovdu yeni bölüm fragmanı olay
Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciyi büyük merak sardı. Fragmana göre, "Survivor'da çok nadir görülecek bir şey" yaşandı. Bu duruma neden olan yarışmacının da diskalifiye edildiği düşünülüyor. Acun Ilıcalı'nın o yarışmacıya yönelik sert sözleri dikkat çekti. Acun resmen yarışmacıyı kovdu. İşte haberin ayrıntıları...
Survivor'da diskalifiye şoku yaşanıyor. Son bölümün ardından yayınlanan Survivor 2023'ün yeni bölüm fragmanı geceye damga vurdu.
Acun Ilıcalı büyük kızgınlıkla bir yarışmacıya dönerek hemen konseyi terk etmesini söyledi. Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacısına tepkisi gündem oldu.
"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" diyen Acun Ilıcalı "Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında "Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?" diyerek yarışmacıyı ikaz eden Acun Ilıcalı, öz eleştiride bulundu: