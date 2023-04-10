BIST 5.025
DOLAR 19,26
EURO 21,01
ALTIN 1.238,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Silahlı Kavga var" diye çağrılan polislere pasta sürprizi

"Silahlı Kavga var" diye çağrılan polislere pasta sürprizi

Sivas’ta bir esnaf sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine pasta sürprizi yaptı.

Abone ol

Sivas merkez itfaiye sokak üzerinde bulunan bir kafenin işletmecisi Raşit Usta, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kalabalık bir grubun silahlı kavga ettiğini ihbar etti. İhbar üzerine kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin gelmesiyle birlikte kafe çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla pastanın mumlarını yakarak polislerin haftasını kutladı.

“İnşallah her gittikleri anonsta böyle sürprizlerle karşılaşırlar”

İşletme Sahibi Raşit Usta, yaptığı sürprizden bahsederek, “Bugün 10 Nisan Polis Günü olduğu için böyle bir sürpriz düzenledik. İhbarda bulunduk ve geldiler, inşallah her gittikleri anonsta böyle sürprizlerle karşılaşırlar. Ben burada 7/24 hizmet veriyorum ve burada bütün polislerimizin ne sıkıntı çektiğini görüyorum. Polis ekiplerine bir sürpriz yapmak istedim. Biliyorsunuz birçok polisimiz şuanda deprem bölgesinde görevde, birçok polisimiz deprem bölgesinde şehit oldu. Ben de moral olsun diye Sivas’ta görev yapan polislere moral olması için pasta kestim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
10 Nisan'da kar yağdı, sürücüler yolda kaldı
10 Nisan'da kar yağdı, sürücüler yolda kaldı
14 Mayıs seçimlerinin en şanslı ismi Ahmet Hakan 'dertsiz tasasız oh mis' dedi o kişiyi açıkladı
14 Mayıs seçimlerinin en şanslı ismi Ahmet Hakan 'dertsiz tasasız oh mis' dedi o kişiyi açıkladı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Yücel Arzen kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Yücel Arzen şarkıları, nereden aday?
Yücel Arzen kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Yücel Arzen şarkıları, nereden aday?
Dehşeti yaşadı! Yangın sırasında oldu çatı havaya uçtu
Dehşeti yaşadı! Yangın sırasında oldu çatı havaya uçtu
Akciğer kanseri ameliyatı ne kadar riskli?
Akciğer kanseri ameliyatı ne kadar riskli?
Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Cari denge Şubat ayında 8,78 milyar dolar açık verdi
Cari denge Şubat ayında 8,78 milyar dolar açık verdi
Tatlı sevenler dikkat! Beslenme uzmanı uyardı; haftada en fazla iki porsiyon
Tatlı sevenler dikkat! Beslenme uzmanı uyardı; haftada en fazla iki porsiyon
Aday listesinde yer bulamadı CHP'den istifa etti!
Aday listesinde yer bulamadı CHP'den istifa etti!
Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesi karşı karşıya! Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 1. sıradan aday
Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesi karşı karşıya! Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 1. sıradan aday
Hulki Cevizoğlu kimdir, kaç yaşında? Hulki Cevizoğlu kimdir hangi partiden aday oldu?
Hulki Cevizoğlu kimdir, kaç yaşında? Hulki Cevizoğlu kimdir hangi partiden aday oldu?