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Gümbür gümbür iktidara gelecekti Ahmet Davutoğlu'na kontenjan şoku! Ali Karahasanoğlu paylaştı

Tek başına iktidar hedefiyle AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, kontenjan şoku yaşadı. Davutoğlu'na seslenen yazar Ali Karahasanoğlu, "CHP size 11 aday lütfetti. “Bunlarla bir futbol takımı oluşturur oynarsınız, bu kadar size yeter” dedi.." ifadelerine yer verdi.

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Siyasi partilerin YSK'ya sunduğu aday listeleri yankı uyandırdı.

Özellikle de büyük hayal kırıklığı AK Parti'den koparak büyük iddialarla parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinde yaşandı.

Seçilebilecek vekil sayısı 2-3

Gelecek Partisi'nden 11 aday listede yer bulurken, seçilebilecek milletvekili sayısının 2-3'ü geçmeyecek olması tartışmaları alevlendirdi.

"600 değil.. 60 tane bile milletvekili adayı gösteremediniz"

CHP listelerinden seçime giren Gelecek ve Deva Partilerine ayrılan  kontenjanı, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Erdoğan için" başlıklı yazısında değerlendirdi.

“Esselamu aleyküm dersem, Anadolu meydanlara dökülür” diyerek parti kuran Davutoğlu'nu eleştiren Karahasanoğlu, yazısında "Gümbür gümbür iktidara gelecektiniz.. 600 değil.. 60 tane bile milletvekili adayı gösteremediniz.. CHP size 11 aday lütfetti. “Bunlarla bir futbol takımı oluşturur oynarsınız, bu kadar size yeter” dedi.. Siz de “başüstüne” dediniz. Oysa, Tayyip Erdoğan size göre bir “hiç”ti.. 

"O 11 ismin de kaçının kazanacağı da belirsiz"

Erdoğan başbakan oldu ise, Cumhurbaşkanı oldu ise, sizin sayenizde olmuştu.. Şimdi Erdoğan 600 milletvekili adayı gösterdi.. Siz 11 tane. O 11 ismin de kaçının kazanacağı da belirsiz.. " ifadelerine yer verdi.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı için tıklayın

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