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Ağrı’da 43 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı’da 43 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

AĞRI'nın PATNOS ilçesinde jandarma ekipleri43 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirdi.

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Ağrı’nın Patnos ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 43 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuya ilişkin Ağrı Valiliğince yapılan açıklamada, “Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı birimlerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; 07 Nisan 2023 günü Patnos ilçesi bölgesinde 43 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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