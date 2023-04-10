Yüksel Taşkın CHP'den İzmir adayı kimdir, aslen nereli? Yüksel Taşkın yaşı kaç?

Seçime artık 35 günden az bir zaman kala CHPnin Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Yüksel Taşkın oldu. CHP, İzmir 1. bölgeden aday olan Yüksel Taşkın kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken CHP'nin Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Listede adı en çok merak edilen isimlerden biri de Yüksel Taşkın oldu. CHP 1. İzmir milletvekili adayı olan Yüksel Taşkın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Yüksel Taşkın kimdir?

Türk siyasetçi ve siyaset bilimci. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

2009 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanı aldı. 11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edildi.

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü’nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladı. 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 36. CHP Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde Parti Meclisi'ne girdi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul I. Bölge’den milletvekili adayı gösterildi, fakat seçilemedi.

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. CHP Olağan Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi'ne seçildi ve 10 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.