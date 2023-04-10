CHP binasına saldırı iddiasında flaş gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.Abone ol
Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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