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CHP binasına saldırı iddiasında flaş gelişme

CHP binasına saldırı iddiasında flaş gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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