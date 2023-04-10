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48 saat enkaz altında kaldı, LGS'ye hastanede hazırlanacak

48 saat enkaz altında kaldı, LGS'ye hastanede hazırlanacak

Kahramanmaraş'ta depremde 48 saat enkaz altında kalan ve Zonguldak'ta tedavisine devam edilen 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Zavrak, LGS sınavına hastanede hazırlanacak.

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 14 yaşındaki 8'inci sınıf Muhammet Zavrak, enkaz altında kalmıştı. 48 saat sonra enkazdan kurtarılan Zavrak, Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavisine devam edilen Muhammet Zavrak için İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da harekete geçti. Aldoğan, 8'inci sınıf öğrencisi Zavrak'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek Muhammet Zavrak'ın derslerinden geri kalmaması için gönüllü öğretmen görevlendirdi.

Önümüzdeki günlerde 8'inci sınıf öğrencisi Zavrak, hastanede sınav hazırlıklarına başlayacak.

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