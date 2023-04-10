BIST 5.036
DOLAR 19,26
EURO 21,01
ALTIN 1.239,64
HABER /  GÜNCEL

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 178’inci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Abone ol

 Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e gelen Aktaş, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, 178. yılın sorumluluğunu üzerinde gururla taşıyan Emniyet Teşkilatımız, vatan ve bayrak aşkı ve aziz milletine duyduğu sadakatle, Cumhuriyet'imizin 100 yılında da güven ve huzurun teminatı olmaya devam etmekte ve yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir. Her an ve her koşulda daima milletinin yanında olan Teşkilatınız, birliğimize, dirliğimize ve milletimize tehdit oluşturan tüm kirli yapıların kökünü kazımayı nihai hedef olarak görmektedir. Emniyet Teşkilatımız, terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleri ile mücadele başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelede her geçen gün daha başarılı sonuçlar almakta ve aramıza katılan her bir meslektaşımızla birlikte milletimizin bize duyduğu güven ve sevgiye mazhar olmanın mesuliyetini taşımaktadır. Devletimizin şefkatli ve merhametli elini ihtiyaç duyduğu her an ve şartla aziz milletimize uzatmak bizim en temel vazifemizdir. Hiç şüphesiz ki, Türk polisinin saygınlığını artırmak, Teşkilatımızın uluslararası prestijini daha da güçlendirmek için yaptığımız her çalışma, 85 milyon gurur hanesine yazılmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı bir anlayışla görevini yapan Türk Polis Teşkilatımızın 178. yılına erişmesinin gururunu da yine aziz milletimizle birlikte yaşıyor, Teşkilatımızın kıymetli neferleriyle birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onu duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Türkiye'de elektrikli otomobile geçişler hızlanıyor
Türkiye'de elektrikli otomobile geçişler hızlanıyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Mahmut Tuncer'in oğlu da listede! Hangi partiden milletvekili adayı oldu?
Mahmut Tuncer'in oğlu da listede! Hangi partiden milletvekili adayı oldu?
Bahadır Yenişehirlioğlu eşi kimdir, oynadığı diziler ve filmler hangisi?
Bahadır Yenişehirlioğlu eşi kimdir, oynadığı diziler ve filmler hangisi?
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
CHP binasına saldırı iddiasında flaş gelişme
CHP binasına saldırı iddiasında flaş gelişme
Deprem bölesinde 7 ilçede daha yargı süreleri durduruldu
Deprem bölesinde 7 ilçede daha yargı süreleri durduruldu
Gümbür gümbür iktidara gelecekti Ahmet Davutoğlu'na kontenjan şoku! Ali Karahasanoğlu paylaştı
Gümbür gümbür iktidara gelecekti Ahmet Davutoğlu'na kontenjan şoku! Ali Karahasanoğlu paylaştı
Kalp sağlığını korumak için günde iki kez bunu yapın
Kalp sağlığını korumak için günde iki kez bunu yapın
Yüksel Taşkın CHP'den İzmir adayı kimdir, aslen nereli? Yüksel Taşkın yaşı kaç?
Yüksel Taşkın CHP'den İzmir adayı kimdir, aslen nereli? Yüksel Taşkın yaşı kaç?
Ağrı’da 43 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi
Ağrı’da 43 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi