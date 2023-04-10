Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 178’inci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e gelen Aktaş, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 178. yılın sorumluluğunu üzerinde gururla taşıyan Emniyet Teşkilatımız, vatan ve bayrak aşkı ve aziz milletine duyduğu sadakatle, Cumhuriyet'imizin 100 yılında da güven ve huzurun teminatı olmaya devam etmekte ve yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir. Her an ve her koşulda daima milletinin yanında olan Teşkilatınız, birliğimize, dirliğimize ve milletimize tehdit oluşturan tüm kirli yapıların kökünü kazımayı nihai hedef olarak görmektedir. Emniyet Teşkilatımız, terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleri ile mücadele başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelede her geçen gün daha başarılı sonuçlar almakta ve aramıza katılan her bir meslektaşımızla birlikte milletimizin bize duyduğu güven ve sevgiye mazhar olmanın mesuliyetini taşımaktadır. Devletimizin şefkatli ve merhametli elini ihtiyaç duyduğu her an ve şartla aziz milletimize uzatmak bizim en temel vazifemizdir. Hiç şüphesiz ki, Türk polisinin saygınlığını artırmak, Teşkilatımızın uluslararası prestijini daha da güçlendirmek için yaptığımız her çalışma, 85 milyon gurur hanesine yazılmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı bir anlayışla görevini yapan Türk Polis Teşkilatımızın 178. yılına erişmesinin gururunu da yine aziz milletimizle birlikte yaşıyor, Teşkilatımızın kıymetli neferleriyle birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onu duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."