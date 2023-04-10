Mahmut Tuncer'in oğlu da listede! Hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Tuncer, AK Parti'nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer aldı.

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AK Parti 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer de, AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer aldı.

Mehmet Umut Tuncer kimdir?

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, 1981’de Ankara’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başlayan ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını yine Akdeniz Üniversitesi’nde yaptı.

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, doktora sonrasında Aydın’a yerleşti ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Doçentliğini de yine iletişim alanından kazandı. Aydın’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. 2009 yılında Doç.Dr. Aslı İcil Tuncer ile evlenen M. Umut Tuncer bir çocuk babası.