BIST 5.036
DOLAR 19,26
EURO 21,01
ALTIN 1.239,64

El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor

|
El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor

Sinan-Nurgül Tiryaki çiftinin dört yaşındaki oğulları Mahmut Efe, Türkiye’de nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Küçük Efe'nin el ve ayakları olması gerekenden 4 kat daha büyük. Efe'nin anormal şekilde hızla büyümeye devam eden elleri ve ayaklarını görenler şaşırıyor.

El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor

Bursa’da yaşayan genç çiftin çocukları Mahmut Efe, maddi imkânsızlıklar içinde güçlükle tedavi görüyor. Dört yaşındaki çocuğun elleri ve ayakları anormal bir şekilde hızlı büyüyor.

111
El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor

Klippel-trenaunay sendromu olan minik Efe'nin olan el ve ayakları 10 yaşındaki bir çocuğun eli ve ayağı büyüklüğünde.

211
El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor

Klippel-trenaunay sendromu tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Sinan-Nurgül Tiryaki çifti, daha önce bir hayırsever sayesinde ayaklarından ameliyat olduğunu bu sayede ayaklarından çektiği ağrıları ciddi şekilde hafiflediğini söylüyor.

311
El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor

Yardım eli uzatılmasını bekliyorlar

Gelecek yıllarda da ellerini kullanabilmesi için bir ameliyat daha olması gerektiğini belirten çift tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve şimdiye kadar yapılan tetkiklerin ve tedavinin sadece süreci yavaşlattığını söyleyip, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

411