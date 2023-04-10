El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor

Yardım eli uzatılmasını bekliyorlar

Gelecek yıllarda da ellerini kullanabilmesi için bir ameliyat daha olması gerektiğini belirten çift tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve şimdiye kadar yapılan tetkiklerin ve tedavinin sadece süreci yavaşlattığını söyleyip, yardım eli uzatılmasını bekliyor.