El ve ayakları durdurulamıyor! 4 yaşındaki çocuğu görenler şaşırıp kalıyor
Sinan-Nurgül Tiryaki çiftinin dört yaşındaki oğulları Mahmut Efe, Türkiye’de nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Küçük Efe'nin el ve ayakları olması gerekenden 4 kat daha büyük. Efe'nin anormal şekilde hızla büyümeye devam eden elleri ve ayaklarını görenler şaşırıyor.
Bursa’da yaşayan genç çiftin çocukları Mahmut Efe, maddi imkânsızlıklar içinde güçlükle tedavi görüyor. Dört yaşındaki çocuğun elleri ve ayakları anormal bir şekilde hızlı büyüyor.
Klippel-trenaunay sendromu olan minik Efe'nin olan el ve ayakları 10 yaşındaki bir çocuğun eli ve ayağı büyüklüğünde.
Klippel-trenaunay sendromu tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Sinan-Nurgül Tiryaki çifti, daha önce bir hayırsever sayesinde ayaklarından ameliyat olduğunu bu sayede ayaklarından çektiği ağrıları ciddi şekilde hafiflediğini söylüyor.
Yardım eli uzatılmasını bekliyorlar
Gelecek yıllarda da ellerini kullanabilmesi için bir ameliyat daha olması gerektiğini belirten çift tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve şimdiye kadar yapılan tetkiklerin ve tedavinin sadece süreci yavaşlattığını söyleyip, yardım eli uzatılmasını bekliyor.