BIST 5.036
DOLAR 19,26
EURO 21,01
ALTIN 1.239,64
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamu işçisinin zam pazarlığında son durum! İşte işverenin teklifi

Kamu işçisinin zam pazarlığında son durum! İşte işverenin teklifi

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklarını sürdürüyor.

Abone ol

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi.

İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı ise sürüyor.

TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira

İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.

İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.

Birinci altı ay için yüzde 45 zam talebi

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçime 34 gün kala tüm detaylar! 13 siyasi parti tek başına yarışacak ittifaklarda son durum!
Foto Galeri Seçime 34 gün kala tüm detaylar! 13 siyasi parti tek başına yarışacak ittifaklarda son durum! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Türkiye'de elektrikli otomobile geçişler hızlanıyor
Türkiye'de elektrikli otomobile geçişler hızlanıyor
Mahmut Tuncer'in oğlu da listede! Hangi partiden milletvekili adayı oldu?
Mahmut Tuncer'in oğlu da listede! Hangi partiden milletvekili adayı oldu?
Bahadır Yenişehirlioğlu eşi kimdir, oynadığı diziler ve filmler hangisi?
Bahadır Yenişehirlioğlu eşi kimdir, oynadığı diziler ve filmler hangisi?
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
CHP binasına saldırı iddiasında flaş gelişme
CHP binasına saldırı iddiasında flaş gelişme
Deprem bölesinde 7 ilçede daha yargı süreleri durduruldu
Deprem bölesinde 7 ilçede daha yargı süreleri durduruldu
Gümbür gümbür iktidara gelecekti Ahmet Davutoğlu'na kontenjan şoku! Ali Karahasanoğlu paylaştı
Gümbür gümbür iktidara gelecekti Ahmet Davutoğlu'na kontenjan şoku! Ali Karahasanoğlu paylaştı
Kalp sağlığını korumak için günde iki kez bunu yapın
Kalp sağlığını korumak için günde iki kez bunu yapın
Yüksel Taşkın CHP'den İzmir adayı kimdir, aslen nereli? Yüksel Taşkın yaşı kaç?
Yüksel Taşkın CHP'den İzmir adayı kimdir, aslen nereli? Yüksel Taşkın yaşı kaç?