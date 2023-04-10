Esra Akpınar kimdir, aslen nereli? İyi Parti'den istifa nedeni nedir?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken İyi Parti'nin Milletvekili Genel Seçimi için adayları da belli oldu. Fakat isim listesinin ardından bir istifa haberi daha geldi. Süleyman Şenol'un ardından Esra Akpınar da İyi Parti'den istifa etti. Bu gelişmenin ardından Esra Akpınar kimdir soruları da merak edildi.

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Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli oldu. İyi Parti'nin Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. listede göze çarpan isimlerden biri de Esra Akpınar oldu. Fakat liste yayınlanır yayınlanmaz bir bir İyi Parti'den istifa haberler geldi. Süleyman Şenol'un ardından Esra Akpınar da partisinden istifa etti. Peki kimdir Esra Akpınar, aslen nereli, kaç yaşında?m

Esra Akpınar "karşılığı bu değil" deyip İyi Parti milletvekili adaylığından istifa etti!

İyi Parti 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar milletvekili adaylığından istifa ettiğini duyurdu. Akpınar istifa açıklamasında, "Liderime partime ve ilkelerine bağlılığımın karşılığının bu olmadığını ve şuan ki konumun olmadığını düşündüğümden milletvekili adaylığı listesinden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Abone olİstifa haberini sosyal medya üzerinden açıklayan Akpınar şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık iki yıl önce 21 Mayıs 2021’de İl Başkanım Melih Kırkpınar’ın teklifi ve daveti üzerine İYİ Parti saflarına katıldım. Daha sonra İYİ Parti Erzurum Kadın Politikalar İl Başkanı olarak görev yaptım. Görev yaptığım süre içerisinde teşkilat yapılanmasının ardından üye kayıtlarına başladık. Patimize özellikle hanım kardeşlerimin gösterdiği teveccüh beni hem duygulandırdı hem de cesaretlendirdi.

Göreve geldiğim ilk günden bugüne hiç bir karşılık beklemeden gece gündüz çalıştım. Erzurum’un hemen hemen her ilçesine gittim.Kar kış demeden evimden ailemden ödün vererek maddi manevi emek gayret harcayarak elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdim.

Amacım belki bir ikbal peşinde koşmak değildi ama verilen emeğe, harcanan bir ömre, gösterilen çabaya gayrete, alın terine, evdeki çocuğun anne özlemine bir vefa olur diye düşünüyordum. Bundan daha insani ve vicdani bir şey olabilir mi!?