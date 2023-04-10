Safiye Soyman "genç kız gibi oldum" dedi, son hali sosyal medyanın diline düştü

"Faik Bey çok memnun"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün de ameliyat sonrası ortaya çıkan sonuçtan çok memnun olduğunu açıkladı. Soyman, "Genç kız gibi oldum. Faik Bey çok memnun bu durumdan. En az 20 yıl geriye gittik. Bu yeni son sistem, o büyük ameliyatlardan değil." dedi.