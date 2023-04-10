Safiye Soyman "genç kız gibi oldum" dedi, son hali sosyal medyanın diline düştü
Estetik operasyonu ile gıdığını aldıran Safiye Soyman'ın son hali sosyal medyada günün konusu oldu. Estetik operasyonu sonrası "Genç kız gibi oldum" diyen Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı. Şarkıcının son halini görenler "Bu gerçekten Safiye Soyman mı?" gibi yorumlar yaptı...
Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Yakın dostu Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı olmuştu.
Safiye Soyman 'Birkaç gün önce boyun germe ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. Eline sağlık iki buçuk saat sürdü" demişti.
Sosyal medyanın diline düşen Safiye Soyman, görenleri adeta şoke etmişti. Takipçileri Safiye Soyman'ı tanımakta zorlanmıştı.
"Faik Bey çok memnun"
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün de ameliyat sonrası ortaya çıkan sonuçtan çok memnun olduğunu açıkladı. Soyman, "Genç kız gibi oldum. Faik Bey çok memnun bu durumdan. En az 20 yıl geriye gittik. Bu yeni son sistem, o büyük ameliyatlardan değil." dedi.