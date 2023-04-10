BIST 5.036
DOLAR 19,28
EURO 20,96
ALTIN 1.238,11
HABER /  GÜNCEL

Ozan Bingöl kimdir, nereli? TİP'te nereden aday oldu?

Ozan Bingöl kimdir, nereli? TİP'te nereden aday oldu?

Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli olmaya başladı. TİP'in milletvekili listesinde olan Ozan Bingöl merak konusu oldu. Peki kimdir Ozan Bingöl, aslen nereli, kaç yaşında?

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken TİP'in milletvekili genel seçimi için adayları da belli olmaya başladı. Oyuncu Mehmet Aslantuğu, Serhat Özcan'ın, Cezmi Baskın'ın ardından Ozan Bingöl'de aday listesine girdi. Peki kimdir Ozan Bingöl, aslen nereli, kaç yaşında?

Ozan Bingöl kimdir?

Sivas ilinin Kangal ilçesinde dünyaya gelen Ozan Bingöl, ilk ve orta öğrenimine İzmir'de tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi'nde öğrenimine başladı. 2004 yılında eğitimini tamamlayıp Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi alanında çalışmalar yapmaya başlayan Ozan Bingöl, kısa süren memuriyet görevinin ardından, uzun bir süre akademik hayatına devam etmiş olup doktorasını tamamladıktan sonra çalışmalarını özel sektörde yürütme kararı almıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremin vurduğu Hatay'da AK Parti vekilliği için istifa eden eski Vali Rahmi Doğan listeye giremedi
Depremin vurduğu Hatay'da AK Parti vekilliği için istifa eden eski Vali Rahmi Doğan listeye giremedi
Deprem bölgesi için çok kritik uyarı! Saat verildi
Deprem bölgesi için çok kritik uyarı! Saat verildi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
ALS hastalığı ile mücadele ediyordu! Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti
ALS hastalığı ile mücadele ediyordu! Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti
Enkazdan çıktı pes etmedi aralıksız çalıştı hedeflerine ulaştı
Enkazdan çıktı pes etmedi aralıksız çalıştı hedeflerine ulaştı
Antalya'da yoğun kar yağışı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Antalya'da yoğun kar yağışı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
AK Parti’de seçim beyannamesi için tarih belli oldu
AK Parti’de seçim beyannamesi için tarih belli oldu
Sadullah Ergin'den ilk açıklama! CHP'den aday gösterilmesi büyük tepki çekti
Sadullah Ergin'den ilk açıklama! CHP'den aday gösterilmesi büyük tepki çekti
ÇAYKUR bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurmuştu! Rekor başvuru
ÇAYKUR bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurmuştu! Rekor başvuru
Esra Akpınar kimdir, aslen nereli? İyi Parti'den istifa nedeni nedir?
Esra Akpınar kimdir, aslen nereli? İyi Parti'den istifa nedeni nedir?
10 Nisan polis haftası mesajları resimli polis haftası sözleri
10 Nisan polis haftası mesajları resimli polis haftası sözleri
Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı
Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı