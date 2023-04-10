Ozan Bingöl kimdir, nereli? TİP'te nereden aday oldu?

Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli olmaya başladı. TİP'in milletvekili listesinde olan Ozan Bingöl merak konusu oldu. Peki kimdir Ozan Bingöl, aslen nereli, kaç yaşında?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken TİP'in milletvekili genel seçimi için adayları da belli olmaya başladı. Oyuncu Mehmet Aslantuğu, Serhat Özcan'ın, Cezmi Baskın'ın ardından Ozan Bingöl'de aday listesine girdi. Peki kimdir Ozan Bingöl, aslen nereli, kaç yaşında?

Ozan Bingöl kimdir?

Sivas ilinin Kangal ilçesinde dünyaya gelen Ozan Bingöl, ilk ve orta öğrenimine İzmir'de tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi'nde öğrenimine başladı. 2004 yılında eğitimini tamamlayıp Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi alanında çalışmalar yapmaya başlayan Ozan Bingöl, kısa süren memuriyet görevinin ardından, uzun bir süre akademik hayatına devam etmiş olup doktorasını tamamladıktan sonra çalışmalarını özel sektörde yürütme kararı almıştır.