BIST 5.036
DOLAR 19,26
EURO 21,01
ALTIN 1.238,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2014-2017 yılları arasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Ahmet Adanur, Trabzon’da hayatını kaybetti.

Abone ol

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, 2022 yılında yakalandığı ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

2019 yılından bu yana Trabzon Büyük Şehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan bir çocuk babası Ahmet Adanur, dün gece ikamet ettiği evinde uykusunda hayatını kaybetti.

Yaralı kurtulmuştu

Adanur, PKK’lı teröristlerin emniyet müdürlüğüne yapmış olduğu roketatarlı saldırı ve çevik kuvvet amirliğine yapılan bombalı araç saldırısından da yaralı olarak kurtulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Enkazdan çıktı pes etmedi aralıksız çalıştı hedeflerine ulaştı
Enkazdan çıktı pes etmedi aralıksız çalıştı hedeflerine ulaştı
Antalya'da yoğun kar yağışı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Antalya'da yoğun kar yağışı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
AK Parti’de seçim beyannamesi için tarih belli oldu
AK Parti’de seçim beyannamesi için tarih belli oldu
Sadullah Ergin'den ilk açıklama! CHP'den aday gösterilmesi büyük tepki çekti
Sadullah Ergin'den ilk açıklama! CHP'den aday gösterilmesi büyük tepki çekti
ÇAYKUR bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurmuştu! Rekor başvuru
ÇAYKUR bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurmuştu! Rekor başvuru
Esra Akpınar kimdir, aslen nereli? İyi Parti'den istifa nedeni nedir?
Esra Akpınar kimdir, aslen nereli? İyi Parti'den istifa nedeni nedir?
10 Nisan polis haftası mesajları resimli polis haftası sözleri
10 Nisan polis haftası mesajları resimli polis haftası sözleri
Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı
Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı
Kayseri'de 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi! Anne oğlunu kurtarmak isterken ağır yaralandı
Kayseri'de 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi! Anne oğlunu kurtarmak isterken ağır yaralandı
48 saat enkaz altında kaldı, LGS'ye hastanede hazırlanacak
48 saat enkaz altında kaldı, LGS'ye hastanede hazırlanacak
Polis Haftası mesajları kısa resimli duygusal Polis Haftası sözleri
Polis Haftası mesajları kısa resimli duygusal Polis Haftası sözleri