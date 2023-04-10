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Sadullah Ergin'den ilk açıklama! CHP'den aday gösterilmesi büyük tepki çekti

Sadullah Ergin'den ilk açıklama! CHP'den aday gösterilmesi büyük tepki çekti

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin'in, DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday yapılmasına Ergenekon ve Balyoz sanıkları başta olmak üzere CHP seçmeninden tepki gelmişti. Sadullah Ergin gelen tepkilere ilk kez cevap verdi.

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DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı. Gazeteci Murat Çelik, Twitter hesabından Ergin'le görüştüğünü belirtti. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Listedeki yeriyle ilgili tartışmayı Sadullah Ergin'e sordum. 'Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin MV adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum' dedi."

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