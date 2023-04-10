Depremin vurduğu Hatay'da AK Parti vekilliği için istifa eden eski Vali Rahmi Doğan listeye giremedi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Hatay'da AK Parti milletvekili adayı olmak için istifa eden valilik görevinden istifa eden Rahmi Doğan, aday gösterilmedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da Vali Rahmi Doğan'ın AK Parti'den Sivas milletvekili olabilmek için istifa etmesi tartışmalara neden oldu.

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürerken 15 Mart’ta istifa eden Doğan eleştiri oklarının hedefindeydi.

Doğan, yaptığı açıklamada, “Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan ‘aday adayı’ olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutmayacağım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" demişti.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulan AK Parti aday listelerinde Rahmi Doğan’ın ismi yer almadı.