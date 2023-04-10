CHP aday listesi hazırlanırken yumruklar havada uçuştu genel merkezde son gece kıyamet koptu

Siyasi partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti ama listeler teslim edilene kadar CHP'de tansiyon hiç düşmedi. Genel merkezde art arda krizler yaşandı. CNN Türk, kulislere yansıyanları aktardı.

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Saatler süren müzakereler. Sabaha kadar 4 kez ertelenen parti meclisi toplantısı. Milletvekili listelerinin YSK'ya teslim edileceği pazar gününden bir gün önce. CHP Genel Merkezi'nde ard arada liste krizleri yaşandı.

CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre, tansiyon gece boyu çok yüksekti. Hatta zaman zaman o tansiyon korumalar arasında yumruklaşmaya varan kavgalara dönüştü. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın korumaları ile Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yumruklaştığı belirtiliyor.

Sarıgül'ün oğluyla ilgili tartışma çıktı

Bir başka tartışma da ise CHP listesinde Erzincan adayı gösterilen Mustafa Sarıgül’ün oğlunun İstanbul’dan aday gösterilmek istendiği Oğuz Kağan Köksal'la parti yönetiminin tartıştığı ifade ediliyor.

Demokrat Parti'den üç isim seçilecek bölgelerde, Haydar Altındaş GİK üyesi İzmir 2. Bölge 7. Sırada aday gösterildi. İstanbul 1. Bölge 9. Sırada aday gösterilen Cemal Enginyurt var. Daha önce 11. Sıraya kadar CHP’nin vekil çıkardığı o bölgede yaklaşık 700 bin Ordulunun yaşadığı ifade edildi. DP’li Salih Uzun da İzmir’den milletvekili adayı.

Sadullah Ergin tartışması

CHP’de bir başka tartışma eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Hatay'dan gösterilmek istenmesi ile yaşandı. Tartışmanın ardından Ergin Ankara'dan aday gösterildi.

Yeneroğlu'nun yeri değişti Foggo listede

Gece yapılan listede de eleştiri ve tepkiler üzerine revizeler yapıldı. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu İstanbul'dan seçilebilecek üst sıralara yükseltildi. Gece yapılan listede aday gösterilmeyen Hacer Foggo'nun YSK'ya sunulan listede yer alması dikkat çekti.

CHP'de aday gösterilmeyenler

Ve listelerde aday gösterilmeyen isimler. Aralarında Abdüllatif Şener, Mehmet Bekaroğlu, Cihangir İslam'ın yanı sıra uzun yıllardan CHP'de siyaset yapan, Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz gibi isimler aday gösterilmedi.

CHP'den bu durumun ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olduğu yeni dönem için bu isimlerin aday gösterilmediği ifade edildi.