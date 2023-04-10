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AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu istifa etti

AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu istifa etti

AK Parti Ordu milletvekili listesine tepki gösteren İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu, istifa etti.

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AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu, milletvekili listesine tepki olarak 4.5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Binicioğlu yaptığı açıklamada, ”At izinin it izine karıştığı, hak ile batılı ayırt etmenin zorlaştığı bu çetin zamanda Reis’imizin samimiyetine inanarak dua eden her bir kardeşimizden Allah razı olsun” dedi.

Binicioğlu, istifasından sonra sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım, milletvekili adaylarımız Ordu’dan olsun istiyoruz. Teşkilata sorulsun istiyoruz. Şimdi iki tane il dışı isim söyleniyor. Bunun örneğini geçen seçimde yaşadık. 'Gece saat 02.30’da aday olduğumu öğrendim' diyenler, kendi şahsi oyu yüzde 1 bile olamaz. Size olan sevgimiz, davaya olan bağlılığımız asla değişmez. Vekil adaylarımız Ordulu ve Ordu’nun sorunlarını bilenler olsun” çağrısında bulunmuştu.

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