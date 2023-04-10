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Aksaray'da vergi kaçakçısı 4 akaryakıt istasyonu kapatıldı

Aksaray'da vergi kaçakçısı 4 akaryakıt istasyonu kapatıldı

AKSARAY'da vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 akaryakıt istasyonu jandarma ekiplerince kapatılarak mühürlendi.

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Aksaray genelinde bulunan akaryakıt istasyonlarına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yaptığı incelemelerde 4 akaryakıt istasyonunun vergi kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Tespitin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 4 istasyona operasyon düzenledi. Vergi denetçileri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde belirtilen kaçakçılık suçunu işlediği tespit edilerek 4 istasyon kapatılarak mühürlendi.

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