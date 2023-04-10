BIST 5.036
DOLAR 19,28
EURO 20,96
ALTIN 1.238,11
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

AK Parti adaylarının profilleri! Kadın, erkek, eğitim, yaş...

AK Parti adaylarının profilleri! Kadın, erkek, eğitim, yaş...

AK Parti’de 28. Dönem 600 milletvekili adayının kadın-erkek, yaş, ve eğitim-öğretim durumları belli oldu.

Abone ol

AK Parti’de 28. Dönem 600 milletvekili adayına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre 600 milletvekili adayının 487’inin erkek, 113’ünün kadın olduğu öğrenildi.

Adaylar arasında 18-20 yaş aday sayısı 2 kişi, 21-30 yaş aday 23 kişi, 31-40 yaş arası 93 kişi, 41-50 yaş arası 210 kişi, 51-60 yap arası 214 kişi, 61-65 yaş arası 38 kişi, 65 yaş aday 20 kişi olduğu belirtildi.

Milletvekilleri adayların arasında eğitim seviyeleri ise, İlkokul mezun aday sayısı 4 aday, Lise mezunu 37 aday, Ön lisans mezunu 26 aday, Lisans mezunu 341 aday, Yüksek lisans mezunu 139 aday, Doktora mezunu 53 aday olduğu öğrenildi.

27. Dönemden devam eden aday sayısı 104

Milletvekilleri engelli adaylarının sayısının 5 olduğu ifade edilirken 27. Dönem Milletvekilliğinden devam eden aday sayısı ise 104 olduğu aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya’da başlıyor
10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya’da başlıyor
Samsun'da 2022 yılında 24 bin 721 hayvan tedavi edildi
Samsun'da 2022 yılında 24 bin 721 hayvan tedavi edildi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Adana'da vicdanları sızlatan olay! Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler
Adana'da vicdanları sızlatan olay! Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler
Solunum ve temas yoluyla insanlara bulaşıyor. Şap hastalığına dikkat!
Solunum ve temas yoluyla insanlara bulaşıyor. Şap hastalığına dikkat!
CHP aday listesi hazırlanırken yumruklar havada uçuştu genel merkezde son gece kıyamet koptu
CHP aday listesi hazırlanırken yumruklar havada uçuştu genel merkezde son gece kıyamet koptu
Ozan Bingöl kimdir, nereli? TİP'te nereden aday oldu?
Ozan Bingöl kimdir, nereli? TİP'te nereden aday oldu?
Depremin vurduğu Hatay'da AK Parti vekilliği için istifa eden eski Vali Rahmi Doğan listeye giremedi
Depremin vurduğu Hatay'da AK Parti vekilliği için istifa eden eski Vali Rahmi Doğan listeye giremedi
Deprem bölgesi için çok kritik uyarı! Saat verildi
Deprem bölgesi için çok kritik uyarı! Saat verildi
ALS hastalığı ile mücadele ediyordu! Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti
ALS hastalığı ile mücadele ediyordu! Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti
Enkazdan çıktı pes etmedi aralıksız çalıştı hedeflerine ulaştı
Enkazdan çıktı pes etmedi aralıksız çalıştı hedeflerine ulaştı
Antalya'da yoğun kar yağışı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Antalya'da yoğun kar yağışı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı